Premier Ethiopië dreigt Mekelle te bombarderen

Honderdduizenden stadsbewoners in de Ethiopische regio Tigray dreigen klem te komen zitten tussen de twee strijdende partijen in het gebied, nadat woensdagavond een ultimatum van het regeringsleger is verstreken.

Mekelle

Het leger heeft in de afgelopen dagen gewaarschuwd voor een frontale aanval op de plaats Mekelle, waar behalve het afvallige, gevechtsklare bestuur van Tigray ook een half miljoen burgers zitten. De leider van Tigray zegt dat zijn mensen ‘bereid zijn om te sterven’.

De uiterst gespannen situatie bij Mekelle volgt op drie weken van gewapend conflict in overwegend rurale delen van Tigray. De regering van de Ethiopische premier Abiy Ahmed lanceerde op 4 november een offensief in het noordelijk gelegen gebied, waar volgens Abiy een ‘illegaal’, opstandig deelbestuur zetelt. Zondagavond gaf Abiy het bestuur, met een hoofdkwartier in de stad Mekelle, nog 72 uur de tijd om zich over te geven. De legerleiding van Abi..

