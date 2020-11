‘Trump wil oud-adviseur Flynn gratie verlenen'

Washington

Flynn zit in de gevangenis nadat hij heeft bekend dat hij tegen de federale politiedienst FBI heeft gelogen toen die onderzoek deed naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Volgens de nieuwssite Axios bevestigen twee bronnen die zelf direct met de discussies te maken hebben dat Trump gratie wil verlenen aan Flynn. Trump heeft daar al eerder op gezinspeeld, en heeft daar nog maar twee maanden voor tot Joe Biden intrekt in het Witte Huis.

Flynn, die in 2017 bekende dat hij tegen de FBI had gelogen over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de VS in de weken voordat Trumps ambtstermijn begon, probeert sindsdien zijn schuldbekentenis in te trekken.

Volgens Flynn hebben aanklagers zijn rechten geschonden en hem middels een list schuld laten bekennen in ruil voor strafvermindering.

Eerder gebruikte Trump zijn presidentiële bevoegdheid al om medewerker Roger Stone gratie te verlenen. <