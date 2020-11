Zelfde man reed eerder ook tegen hek kantoor Merkel

De man die woensdag met een auto tegen het hek reed van het kantoor van de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Berlijn, deed dat in 2014 ook al een keer. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dat verklaard.

Berlijn

Duitse media meldden eerder al dat het om dezelfde auto ging. Het betreft een 54-jarige man die Merkel een brief zou hebben willen overhandigen.

Hij is aangehouden en werd in een rolstoel afgevoerd. De auto was beschilderd met slogans. Op foto’s op internet is te zien dat aan een kant ‘Stop de globaliseringspolitiek’ stond. Op het andere portier was de tekst ‘Jullie verdomde kinderen en oude mensen moordenaars’ te lezen. Enkele jaren geleden stond er een tekst over de klimaatverandering op de auto en een liefdesverklaring aan een vrouw.

De Duitse politie weet niet wat het motief van de man nu was. Direct na de botsing kwamen tientallen politiemensen en andere hulpverleners naar de plek.

Het voertuig had een kenteken uit de regio Lippe in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

op kantoor

Het is niet duidelijk of Merkel op het moment van het incident in het kantoor was. Het Bundeskanzleramt staat aan de Platz der Republik nabij het parlementsgebouw in het centrum van de hoofdstad. <