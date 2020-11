Europees parlement eist abortusvrijheid in Polen

In Brussel wordt steun betuigd aan de protesten van Poolse vrouwen tegen de abortuswetgeving in hun land.

Brussel

De rechten van miljoenen Poolse vrouwen worden beperkt, vindt Europarlementariër Vera Tax (PvdA). ‘Het is verschrikkelijk dat een vrouw haar zwangerschap moet doorzetten, zelfs als zij al weet dat de foetus dood geboren zal worden.’

Tax refereert aan het Poolse Constitutioneel Hof, dat een streep heeft gehaald door het wettelijk recht op abortus bij kinderen met ernstige afwijkingen. Zwangerschapsafbreking mag alleen als de gezondheid van de moeder in gevaar is, of na incest of verkrachting.

Alles wijst erop dat het Europarlement zich donderdag zal uitspreken voor een veroordeling van Polen. In een resolutie, ondertekend door

leden ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .