Van failed state tot bevriende natie: Blok herstelt zelf de band met Suriname

Twee jaar geleden noemde Stef Blok Suriname nog een failed state. Nu is de criticaster eregast op onafhankelijkheidsdag.

Paramaribo

Van failed state tot bevriende natie. VVD-minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken weet hoe zo’n draai tot stand kan komen. Ruim twee jaar geleden zei hij dat Suriname, een vroegere kolonie van Nederland, geen ‘vreedzaam samenlevingsverband’ kent. Vandaag is hij er te gast bij de viering van 45 jaar onafhankelijkheid.

Ook voor de diplomatie is 2020 een bijzonder jaar. In mei gingen de kiezers in Suriname naar de stembus en maakten zij een einde aan het bewind van Desi Bouterse, de man die als militair en als twee keer democratisch gekozen president de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land als geen ander heeft bepaald.

Voor Nederland was het land waar..

