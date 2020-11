Aankoop 160 miljoen doses 'Moderna' akkoord

De Europese Commissie keurt de aankoop tot 160 miljoen doses van het veelbelovende coronavaccin van Moderna goed. Het is het zesde mogelijke vaccin waar de EU de hand op heeft gelegd, zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Nederland zou ruim 6 miljoen doses kunnen krijgen.

Brussel

Het vaccin van Amerikaanse makelij beschermt volgens de eerste bevindingen van de laatste tests bijna 95 procent van de proefpersonen en de verwachtingen zijn sindsdien hooggespannen. Het contract dat de commissie met Moderna tekent is daarom ‘goed nieuws', zegt Von der Leyen. ‘Dit vaccin kan heel effectief zijn tegen COVID-19.’ Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kan het coronavaccin van Moderna en een Duits-Amerikaans vaccin ‘al in de tweede helft van december' voorwaardelijk toelaten, schatte Von der Leyen vorige week in. Het EMA zou ze zo snel kunnen goedkeuren omdat het bureau niet pas aan de slag gaat zodra de tests achter de rug zijn, maar al meekijkt tijdens de proeven. <