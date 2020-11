Operatie beschadiging Amerikaanse democratie

Washington

‘Luisteren jullie wel, Republikeinen?’, zo twitterde Trump dinsdag, terwijl hij verwees naar een nogal bizarre youtuber, Randy Quaid. Die constateerde dat ‘wij het vertrouwen in ons verkiezingsstelsel hebben verloren. 79 miljoen Amerikanen geloven dat er met de stemmen is geknoeid en er met de uitslagen is gefraudeerd.’ Er is geen sprake van dat Trump de overwinning van Joe Biden erkent, maakte hij verder in kapitale letters duidelijk: ‘Ik geef NIETS toe!’

Maar Trump richtte zich niet voor niets tegen de Republikeinen. Daarvandaan kwam maandagavond zo’n knalharde brief, dat Trump vrijwel niet anders meer kon dan instemmen met de start van de overgang. Ruim honderd voormalige nationale veili..

