‘Polen is geen democratie meer’

Warschau

‘In Polen zitten we continu in een politieke achtbaan’, zegt Adam Bodnar (43). ‘Het is de ene controverse na de andere. En de regering vindt dat prima.’ Bodnar kan het weten. Vijf jaar lang was hij de ombudsman van Polen. Hij spande zich in om de rechten van Poolse burgers te beschermen en uitte felle kritiek op de regering van PiS (Recht en Rechtvaardigheid). ‘De regering polariseert erop los en wil daar politiek munt uit slaan’, aldus Bodnar. ‘Dat typeert de politieke sfeer in dit land.’

Ook zijn eigen positie lijkt onder druk te staan. Bodnars termijn eindigde op 9 september, maar zijn opvolging verloopt rommelig. Zolang er geen nieuwe ombudsman is, blijft Bodnar aan. Een progress..

