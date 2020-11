'Netanyahu ontmoette Saudische kroonprins'

Riyad

Tal van Israëlische media meldden dat de premier zondag enkele uren in Saudi-Arabië is geweest om er te spreken met Bin Salman en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die Saudi-Arabië heeft bezocht. Deze berichten zijn bevestigd door leden van de Israëlische regering. Ook een Saudische topfunctionaris bevestigde de ontmoeting tegenover The Wall Street Journal, maar Pompeo’s Saudische collega prins Faisal bin Farhan al-Saud twitterde maandag dat dit niet waar is. Bin Salman heeft volgens hem geen Israëlische functionaris ontmoet, enkel Amerikanen.

Israëlische media stellen dat Netanyahu zondag in het uiterste noordwesten van Saudi-Arabië heeft gesproken met Bin Salman. Afgaande op vluchtgegevens van een regeringstoestel zou de premier enkele uren in het Arabische koninkrijk kunnen zijn geweest. Het noordwesten van dat land ligt slechts op 20 kilometer afstand van de Israëlische haven Eilat. Netanyahu zou zijn chef van de inlichtingendienst Mossad, Yossi Cohen, ook hebben meegenomen.

De geheime topontmoeting zou in het bouwproject van de toekomstige megastad Neom zijn geweest. Voornaamste gespreksonderwerpen zijn naar verluidt een eventuele normalisering van de betrekkingen tussen Saudi-Arabië en Israël geweest en kwesties die te maken hebben met Iran.

Twee Arabische Golfstaten, Bahrein en de VAE (Verenigde Arabische Emiraten) hebben aan de hand van de Amerikaanse diplomatie recent betrekkingen met Israël aangeknoopt. De Saudi's hebben altijd gezegd dat ze bereid zijn Israël te erkennen als dat land de sinds 1967 bezette Palestijnse gebieden teruggeeft. Daar zou dan een onafhankelijke Palestijnse staat komen met Arabisch Oost-Jeruzalem als hoofdstad. <