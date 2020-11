Academici: haal Europese strijders terug uit Noord-Syrië

Brussel

De oproep is een initiatief van onder anderen de islamwetenschappers Annelies Moors (Universiteit van Amsterdam) en Martijn de Koning (Radboud Universiteit). 'Er zitten op dit moment meer dan vierhonderd Europese volwassenen en zevenhonderd kinderen, meest onder de twaalf, in kampen onder bevel van Koerdische autoriteiten in Noordoost-Syrië', opent het statement.

De kampen zijn gevaarlijk en liggen nog steeds in oorlogsgebied. De zomers zijn er heet en in de winter vriest het flink. In de kampen is ook corona uitgebroken. Kinderen staan bloot aan 'ernstig gevaar, trauma en onrechtmatige detentie'.

Landen als België en Frankrijk willen alleen de kinderen terughalen, niet hun ouders. Dat is echter strijdig me..

