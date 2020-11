Italië wil alle skigebieden dicht rond Kerst

Rome

De regering in Rome wil samen optrekken met Frankrijk en Duitsland om te voorkomen dat Europeanen in december massaal de bergen intrekken voor wintersport. De nieuwe maatregelen worden pas 4 december officieel aangekondigd, maar regeringsbronnen bereidden de Italiaanse bevolking er via de krant Corriere della Sera alvast op voor dat ze hun geliefde ‘witte week’ met Kerst dit jaar beter kunnen vergeten. Dat geldt dus ook voor buitenlandse reizigers. Als het aan de regering in Rome ligt, blijven de skiliften tot eind januari gesloten en nemen de andere landen in het Alpengebied dezelfde maatregel.

Eerder was er nog sprake van dat alleen de Italiaanse skigebieden in de ernstigst getroffen rode zones gesloten zouden blijven. O..

