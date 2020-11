Achternaam van de moeder populair in China

Steeds meer kinderen in China dragen de achternaam van hun moeder. Met emancipatie heeft het weinig te maken, wel met het wegvallen van de eenkindpolitiek. Niet langer is de zoon heilig, ook dochters mogen er zijn. ‘Twee meisjes zijn het beste, twee zonen is een ramp.’

Beijing

Toen Fang Qiannan (32) zwanger was van haar tweede kind en niet meteen een leuke voornaam kon bedenken, kreeg ze op een dag een ingeving. Waarom gaven ze het kind niet haar ­eigen achternaam? Dan hadden ze niet per se een nieuwe voornaam nodig. Haar man ging akkoord en zo geschiedde: haar 6-jarige zoontje heet Wei Yifan en haar 3-jarige dochtertje Fang Yifan (de achternaam staat in het Chinees vooraan).

pasgeborenen

Zoals Fang en haar echtgenoot zijn er in China steeds meer ouders die hun achternamen gelijk over hun kroost verdelen. De praktijk, populair geworden na het wegvallen van de eenkindpolitiek in 2016, komt vooral in grote steden voor. In Shanghai kreeg vorig jaar 10 procent van alle pasgeborenen de familienaam van hun ..

