Ethiopische troepen rukken op in Tigray

Ethiopië heeft naar eigen zeggen een aantal plaatsen onder controle gekregen in de afvallige regio Tigray. Onder meer Aksum en de op een na grootste stad Adigrat zijn ingenomen door het leger.

Addis Abeba

De Ethiopische strijdkrachten zetten hun opmars naar de regiohoofdstad Mekele voort, aldus de autoriteiten in Addis Abeba. Volgens het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) is Adigrat zwaar gebombardeerd, zonder erbij te zeggen wie de controle over de stad heeft. De partij meldde negen burgerdoden.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed kondigde vorige week een ‘definitief en cruciaal’ offensief aan in Tigray. De militaire operatie begon op 4 november nadat de TPLF, die de regio bestuurt, twee militaire bases zou hebben aangevallen.

Bij de gevechten zijn honderden doden gevallen. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen naar het naburige Sudan. De TPLF heeft ook raketten afgevuurd op Eritrea.

De Afrikaanse Unie (AU) heeft vrijdag drie voormalige Afrikaanse presidenten benoemd om als speciaal gezant naar een oplossing voor het conflict te zoeken: Joaquim Chissano van Mozambique, de voormalige Liberiaanse president Ellen Johnson Sirleaf en de Zuid-Afrikaan Kgalema Motlanthe. Premier Abiy is wel bereid hen te ontmoeten, maar de Ethiopische regering weersprak berichten dat zij komen om te bemiddelen. De Verenigde Staten zeiden eerder al dat daar weinig animo voor is. <