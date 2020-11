Deens boerenprotest

Honderden Deense boeren reden zaterdag met hun tractoren door de belangrijkste steden Kopenhagen en Aarhus om te protesteren tegen het bevel van de regering alle nertsen te ruimen. De regering nam dat besluit nadat was gebleken dat een gemuteerde vorm van het coronavirus was overgedragen tussen nertsen en mensen, maar volgens de boeren is daar onvoldoende juridische basis voor. Ongeveer 9 miljoen van de 17 miljoen nertsen in Denemarken zijn tot dusver geruimd. De regering heeft al erkend dat het besluit anders had moeten worden gemotiveerd en Mogens Jensen, de minister van Voedsel en Visserij, heeft ook al ontslag genomen, maar boeren en fokkers bleven boos. ‘Het is een protest voor de democratie en voor de grondwet', zei Knud Jeppesen, die het protest van zaterdag organiseerde. <