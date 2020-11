Hongarije test een vaccin uit Rusland

Het Russische coronavaccin Spoetnik V wordt komende tijd getest in Hongarije, als eerste land in Europa. Daarmee kiest het land voor een andere koers dan de EU op het gebied van coronavaccins.

Boedapest

In Hongarije arriveerde afgelopen donderdag een eerste lading van het Russische coronavaccin Spoetnik V. De komende weken worden er laboratoriumtesten op het vaccin uitgevoerd. Bij een positief resultaat volgen klinische testen en goedkeuring voor massaal gebruik. Hiermee is Hongarije het eerste Europese land dat bereid zou zijn Spoetnik V te gebruiken.

In Brussel doen de Hongaarse vaccinplannen de wenkbrauwen fronsen. Wetenschappelijke consensus over de werking van het Russische vaccin is nog ver te zoeken. Daarbij is Spoetnik V niet goedgekeurd door de European Medicines Agency (EMA). Volgens EU-regels moet de EMA eerst het vaccin goedkeuren alvorens het gebruikt kan worden in een van de lidstaten.

Wel is er een clausule voor no..

