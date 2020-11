Gouverneur New York krijgt Emmy

De gouverneur van New York heeft een bijzondere prijs gewonnen voor zijn televisieoptredens het afgelopen jaar.

New York

Andrew Cuomo krijgt een Emmy Founders Award voor zijn inzet tijdens de coronacrisis. Dat meldt de organisatie van de prestigieuze televisieprijzen. Cuomo valt in de prijzen vanwege zijn ‘effectieve communicatie en leiderschap' tijdens zijn dagelijkse briefings, die op televisie te zien waren. Met name zijn gevoel voor kalmte en objectieve informatieverstrekking worden door de organisatie gewaardeerd.

Cuomo hield eerste briefing op 2 maart. ‘De 111 dagelijkse briefings van de gouverneur werkten zo goed, omdat hij met effect televisieshows creëerde met personages, een plot en verhalen over succes en mislukken', zegt Bruce L. Paisner van de International Academy of Television Arts and Sciences, die de Emmy's toekent. <