Bekendste Pakistaanse haatprediker overleden

Islamabad

Dinsdag sprak hij nog duizenden aanhangers toe in Islamabad. Hij fulmineerde tegen de Franse president

Emmanuel Macron, die het recht verdedigt om cartoons over de profeet Mohammed te publiceren, en eiste verbreking van de betrekkingen met Frankrijk. Met succes: premier Imran Khan beloofde dat het parlement zich erover zal buigen.

De charismatische Rizvi was de geestelijk leider van Tehreek-e- Labbaik (TLP), een one-issue-partij die pal staat voor de verdediging van de rabiate blasfemiewetten in Pakistan, die zware straffen zetten op belediging van de islam en de doodstraf op belediging van de profeet. ‘Er is maar één straf voor blasfemie’, zei Rizvi onlangs in Lahore. ‘Onthoofding, onthoofding&rsqu..

