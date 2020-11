Belarussische opositieleider Svetlana Tichanovskaja: ‘De wreedheid van onze regering heeft mensen verenigd’

President Loekasjenko van Belarus liet haar meedoen aan de verkiezingen, want wie stemt er nou op ‘een onbekende huisvrouw’? Hij vergiste zich. Svetlana Tichanovskaja groeide uit tot symbool en leider van het vreedzame verzet in Belarus.

Den Haag

‘Ik voel meer zelfvertrouwen dan in het begin, maar ik ben nooit afgekomen van de dierlijke angst die ik voelde in Belarus. Die zit nog steeds in mij. Elke zondag zie ik de demonstraties en vrees voor het leven van mensen.’ Uit het niets werd Svetlana Tichanovskaja binnen enkele maanden het gezicht van een land dat na 26 jaar af wil van zijn dictator. Ze is oppositieleidster in gedwongen ballingschap, het gezicht van een beweging die honderd dagen wekelijks tienduizenden vreedzame demonstranten op de been brengt – ondanks het risico dat ze te maken te krijgen met zeer bruut geweld. Het jongste dodelijke slachtoffer werd vrijdag begraven.

Wat vraagt u op dit moment van westerse landen?

‘Veel landen hebben de legitimiteit van de herv..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .