Er is een rechtstreekse lijn van het Neurenbergtribunaal naar het Strafhof in Den Haag

Dat president Hashim Thaci van Kosovo deze maand aftrad om zich in Den Haag voor de rechter te verantwoorden, heeft alles te maken met het baanbrekende werk in Neurenberg, nu precies 75 jaar geleden.

‘Vijftigduizend moeten er worden doodgeschoten. De hele generale staf en nog eens vijftigduizend officieren en technici.’ Sovjetleider Joseph Stalin herhaalde het nog eens, tijdens dat novemberdiner in Teheran waar hij, de Britse leider Churchill en de Amerikaanse president Roosevelt spraken over de bestraffing van de Duitse leiders na de oorlog. Churchill was ontzet, blijkt uit zijn antwoord. ‘Ik word nog liever hier en nu in de tuin doodgeschoten dan dat ik de eer van mijn land en van mijzelf zou laten bezoedelen door zo’n schanddaad.’ Hij was zo boos dat hij de eetzaal verliet om tot zichzelf te komen. Dit botste totaal met zijn principes van recht.

Twee jaar later begonnen op 20 november 1945 de Neurenbergpr..

