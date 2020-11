Plastics bij top Mount Everest

Plymouth

De bevindingen zijn gepubliceerd in het milieutijdschrift One Earth. De drukke route naar de 8848 meter hoge top in de Himalaya heeft al de bijnaam ‘de hoogste dumpplek ter wereld’, omdat deze bezaaid is met fluorescerende tenten, afgedankte klimuitrusting, lege gasflessen en zelfs bevroren uitwerpselen. Maar bij de eerste studie over microplastics op de Everest, die werd geleid door een onderzoeksteam van de Universiteit van Plymouth, zijn de vervuilingen tot 8440 meter boven de zeespiegel gevonden. Het gaat om twaalf microplastische vezels per liter sneeuw.

‘De monsters toonden significante hoeveelheden polyester, acryl, nylon en polypropyleenvezels', aldus onderzoeker Imogen Napper. ‘Dat we de omgeving van de top van de hoogste berg vervuilen is een eyeopener.' <