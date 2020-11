‘Trumplomatie’ van minister Pompeo en een opmerkelijke Palestijnse nuchterheid

Jeruzalem - Ramallah

Terwijl president Trump in de weer was op Twitter, heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gezorgd voor een andere erfenis van het Trumptijdperk. Maar het is de vraag hoe houdbaar die erfenis is. Want ondanks veel aandacht voor zijn verzekering op de Golanhoogte, ‘Dit is Israël’, en zijn ‘historische’ bezoek aan een Joodse nederzetting op de westelijke Jordaanoever, gaan de finesses schuil achter het kabaal erover. Zo zou hij ‘als eerste Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken’ een bezoek aan een nederzetting hebben gebracht, luiden de koppen. Maar juist dat bezoek – een lunch samen met zijn vrouw op de Psagot-wijnmakerij – bracht hij ‘privé’ en niet als minister. Er is dan ook geen officieel verslag v..

