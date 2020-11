Hoeveel Pakistaanse meisjes moeten er nog ontvoerd, bekeerd en verkracht worden?

Elk jaar worden er meer dan duizend minderjarige meisjes in Pakistan ontvoerd en gedwongen bekeerd tot de islam; vaak komen ze in de prostitutie terecht. Advocaat Sumera Shafique luidt de noodklok en vraagt het Westen druk op haar regering uit te oefenen. De meisjes behoren tot de religieuze minderheden. De intentie deze kwetsbare tieners te beschermen ontbreekt in haar land.

‘Ga terug naar je man en gedraag je als een goede echtgenote’, sommeerde de rechter in Lahore de veertienjarige Maria Shabaz, in augustus van dit jaar. Ze had de rechter proberen te overtuigen dat ze was ontvoerd door een bende. Daarna werd ze gedwongen zich als christen tot de islam te bekeren en een onbekende oude man te trouwen. Haar echtgenoot bleek een pooier te zijn, die haar in de prostitutie dwong te werken.

Maria wist aan haar belagers te ontsnappen. Maar van zowel politie als justitie kreeg ze geen enkele steun. Terwijl haar ‘echtgenoot’ en zijn bende dreigden haar en haar familie te vermoorden.

Tot kerkleiders uit verscheidene plaatsen in Pakistan ingrepen en in de media gerechtigheid eisten voor deze jonge Maria. Haar nieuwe ad..

