‘Vogels vangen met lijm mag in geval van aanzienlijk cultureel belang'

De traditie in Zuid-Frankrijk om vogeltjes met lijm te vangen is mogelijk niet illegaal. Volgens een hoge adviseur van het Europees Hof van Justitie schendt het gebruik de vogelbeschermingswetten van de EU niet als de Franse autoriteiten aannemelijk kunnen maken dat behoud van deze regionale jachttechniek van ‘aanzienlijk cultureel belang’ is.

Luxemburg

Een Franse natuurorganisatie heeft de omstreden kwestie voor de Franse rechtbank gebracht en die heeft het hoogste EU-hof in Luxemburg ingeschakeld. Het advies van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt wel vaak door het hof overgenomen. In augustus heeft de Franse president Emmanuel Macron jagers opgedragen te stoppen met het gebruik van lijm in afwachting van het oordeel van het Europese hof.

Het vangen van vogels met lijm is in de EU verboden, maar in bepaalde gevallen mag een lidstaat een uitzondering maken. In vijf regio’s rond Marseille en Nice is de vangmethode nog toegestaan, waarbij takken worden ingesmeerd met lijm. Vogels die erop gaan zitten, blijven vastkleven.

Het gaat de jagers vooral om zangvogels als lijsters en merels, maar ook andere vogels worden slachtoffer van de techniek. Volgens critici is de methode wreed en de ‘bijvangst’ onacceptabel.

Volgens de advocaat-generaal moet de jacht hoe dan ook beperkt blijven tot kleine aantallen, onder strikt toezicht. De bijvangst moet ‘aanvaardbaar’ zijn in verhouding tot het culturele belang van jagen met behulp van lijm.