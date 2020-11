Brits leger krijgt financiële injectie

Londen

De Britse strijdkrachten krijgen er de komende vier jaar jaarlijks 4 miljard pond (ruim 3,5 miljard euro) bij, een stijging van 10 procent. Het extra geld gaat onder meer naar de marine en ruimte- en cyberveiligheidsprojecten en kan 40.000 nieuwe banen opleveren. Premier Boris Johnson heeft besloten dat het snijden in de defensiebegroting verleden tijd is nu de internationale situatie ‘gevaarlijker' is geworden dan ooit tijdens de Koude Oorlog, zei hij in het parlement. Johnson wil de marine versterken en denkt dat de financiële injectie de Britse invloed in de wereld zal vergroten. <