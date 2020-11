Bulgarije: Noord-Macedonië nu niet in EU

Noord-Macedonië mag weer niet beginnen aan het toetredingsproces tot de EU. Dit keer ligt buurland Bulgarije dwars, en wel vanwege een oud conflict over taal en geschiedenis.

Brussel

‘Een enorme nederlaag voor de EU en een groot onrecht’, noemde Zoran Zaev, de premier van Noord-Macedonië, de Bulgaarse blokkade. Het is niet het eerste obstakel dat Noord-Macedonië vindt op zijn lange reis naar het EU-lidmaatschap, die in 2004 begon. Eerder blokkeerde Griekenland jarenlang elke poging tot integratie van het land op de westelijke Balkan, vanwege een conflict over de naam Macedonië. Zo heet namelijk ook de noordelijkste provincie van Griekenland.

In 2019 veranderde de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië daarom haar naam in Noord-Macedonië, met het expliciete doel om te kunnen toetreden tot de NAVO en de EU. Ook sloot Noord-Macedonië een akkoord met Griekenland over..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .