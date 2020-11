‘Bendes maken vluchtroute uit Ethiopië levensgevaarlijk'

Voormalig ZOA-landendirecteur René Vlug, die twee jaar in Ethiopië woonde, is nauw betrokken bij de hulpverlening in de vluchtelingenkampen in Sudan en Tigray. ‘Iedereen is al jaren bang voor een Joegoslavië-achtige situatie.’

Addis Abeba

De communicatiekanalen in de Noord-Ethiopische regio Tigray zijn al weken afgesloten. Dingen zijn daardoor niet officieel bekend, vertelt René Vlug van ZOA. ‘Dit conflict kenmerkt zich door veel onduidelijkheid. We moeten afgaan op ooggetuigenverslagen. Er wordt hard gevochten in het gebied tussen het regeringsleger en de politieke partij TPLF. Er vallen veel burgerslachtoffers, maar aantallen zijn niet bekend. We houden ons hart vast wat we zullen aantreffen als de rust is wedergekeerd.’

Op welke manier helpt ZOA in Tigray?

‘ZOA werkt al jaren in Tigray. Wij bieden kansloze jongeren weer nieuw perspectief, waardoor ze niet naar Europa trekken. Daarnaast helpen onze medewerkers de Eritrese vluchtelingen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .