Lincoln was president van een gewond land. Kan Biden hem evenaren?

Gettysburg

Het immense schilderij - 13 meter hoog en 115 meter lang - loopt helemaal rond. Bezoekers staan als het ware midden in de Slag om Gettysburg van juli 1863. Kanonnen bulderen, paarden struikelen, mannen sneuvelen. Het zogenaamde Gettysburg Cyclorama is in 1883 geschilderd door de Fransman Paul Philippoteaux. Hij bracht er een detail in aan dat niet gebeurde, maar wel symbool staat voor de toestand van de Verenigde Staten destijds. Op het eerste gezicht ziet niemand het, tot een suppoost van het museum in het Gettysburg National Park er op wijst. Ergens onderaan het gigantische doek is een gewonde burger te zien. Hij wordt weggedragen door twee mannen. ‘Lincoln’, zegt de suppoost. ‘Een gewonde president van een gewond land.’

