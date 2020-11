Betogers Bangkok gewond bij confrontatie met politie

Zeker 18 mensen zijn dinsdag gewond geraakt door een confrontatie met de politie bij een protest in de Thaise hoofdstad Bangkok. Agenten zetten een waterkanon en traangas in tijdens het meest gewelddadige protest in maanden.

Sinds half juni gaan mensen de straat op om te demonstreren voor meer democratie, het aftreden van de regering van premier Prayuth Chan-ocha en hervorming van de monarchie.

Duizenden demonstranten kwamen op verschillende plekken in de stad bijeen. De demonstranten probeerden het parlementsgebouw te bereiken, maar barricades van beton en prikkeldraad hielden hen tegen. ‘De politie moest traangas en een waterkanon gebruiken, omdat demonstranten probeerden door de barrières te breken’, aldus de politie van Bangkok. Volgens een ziekenhuis in Bangkok raakten 18 mensen gewond, van wie 12 door traangas. Een van de gewonden is een politieagent. ‘Stop met ons te beschuldigen van het overtreden van de wet, de politie overtreedt de wet door mensen pijn te doen', zei de studentenleider Parit ‘Penguin’ Chiwarak. ‘We vechten voor een betere toekomst voor ons land en voor iedereen, dus vuur geen waterkanon op ons af.’ In het parlement was een debat gaande over mogelijke grondwetswijzigingen, die te maken hebben met de rol van de senaat en de monarchie. Er demonstreerden ook aanhangers van het koningshuis. Dat leidde eerder op de dag tot een aanvaring tussen de twee groepen demonstranten, waarbij stenen en flessen werden gegooid. <