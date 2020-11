Vluchtelingenstroom uit Noord-Ethiopië naar Sudan

Het gewapende conflict in de Ethiopische regio Tigray leidt volgens de Verenigde Naties tot een ‘grootschalige humanitaire crisis’.

Addis Abeba

Meer dan 27.000 mensen zijn inmiddels al de grens met Sudan over gevlucht, zo verklaarde VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR op dinsdag. Hulpteams in Sudan worden volgens UNHCR ‘overweldigd’.

De gevechten in Tigray braken twee weken geleden uit toen het Ethiopische leger een offensief tegen de plaatselijke machthebbers lanceerde. De premier van Ethiopië, Abiy Ahmed, beschuldigt het Tigrese bestuur van een poging om zich van het land af te scheiden. Tigray beschouwt op zijn beurt de regering-Abiy als onwettig. Tigrese politici en militairen domineerden het centrale bestuur van Ethiopië voordat Abiy in 2018 de macht in handen kreeg.

Volgens UNHCR ontvluchten nu elke dag meer dan vierduizend mensen het strijdton..

