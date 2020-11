Grieken vervolgen Afghaan voor dood zoon

Een Afghaanse asielzoeker wiens zesjarige zoon deze maand overleed omdat hun bootje omsloeg nabij het Griekse eiland Samos, wordt door de Griekse overheid vervolgd wegens dood door schuld. Als hij zijn zoon niet op een gammel opblaasbootje had gezet, aldus de redenering van de aanklager, dan had het jongetje nu nog geleefd.

Een groep migranten stapt in Ayvacik aan de Turkse kust op een opblaasboot waarmee ze willen oversteken naar Griekenland.

Het is de eerste keer dat een bootmigrant in Griekenland wordt aangeklaagd voor een dergelijk ongeval, ook al stierven er de afgelopen zes jaar ruim tweeduizend migranten tijdens hun reis naar Griekenland. Dat de zaak juist nu wordt aangespannen, betekent volgens een aantal mensenrechtenorganisaties vooral dat de Griekse regering er een nieuw middel in ziet om asielzoekers te ontmoedigen de oversteek naar Europa te maken. De 25-jarige vader riskeert een gevangenisstraf van tien jaar.

De vader en zoon zaten in de nacht van 7 op 8 november in een opblaasbootje waarmee in totaal 25 migranten naar Samos probeerden te varen. Ergens halverwege zee zou de boot zijn gekapseisd. Het lukte de meeste migranten om Samos zwemmend te..

