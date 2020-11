Iran schuilplaats voor al-Qaeda

Israël heeft op verzoek van de VS de nummer 2 van al-Qaeda, al-Masri, in Teheran geliquideerd. Iran biedt kopstukken van al-Qaeda al jaren een veilige schuilplaats.

Ravage na de dodelijke aanslag op de Amerikaanse ambassade in de Keniase hoofdstad Nairobi, op 7 augustus 1998. Exact 22 jaar later werd Muhammed al-Masri, een bij de aanslag betrokken al-Qaedaleider, in Teheran geliquideerd.

Teheran/New York/Jeruzalem

Complete kolder, een Hollywoodscenario van de Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten waar de westerse media zijn ingetuind. Dat is hoe de Iraanse buitenlandwoordvoerder Saeed Khatibzadeh de reportages ziet in The New York Times (NYT) en de Israëlische nieuwszenders C..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .