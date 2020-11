'Virus komt niet over de bergruggen'

Shimshal

De ingang van de middelbare school in Shimshal is behangen met posters met corona-instructies. Kinderen krijgen de opdracht handen te wassen voordat ze de school betreden, de trapleuningen niet vast te pakken, voldoende afstand te houden en tissues na gebruik in de prullenbak te gooien. In hoofdletters staat geschreven dat je alleen met een gezichtsmasker de school inkomt. Zonder gemor of straatbetogingen houdt iedereen in het bergdorpje zich aan de strenge regels. Navid Ali van 12 jaar vertelt dat ze ook van haar ouders zonder mondkapje de deur niet uit mag. In keurig Engels legt ze me uit dat het virus heel gevaarlijk is en dat er in haar dorp geen ziekenhuis of een dokter is, mochte..

