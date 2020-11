Joe Biden zoekt geitenpaadje om coronacrisis in VS te temperen

In geen enkel land raast het coronavirus zo hard voort als in de VS, maar Trump lijkt zijn interesse ervoor verloren te zijn. Wat kan Biden alvast doen?

Washington

Joe Biden is het gedraai van Trump zat. Maandag waarschuwde hij dat ‘mensen kunnen sterven’ als Bidens transitieteam tegengewerkt blijft worden door de regering-Trump. Coördinatie tussen de twee groepen is onder meer nodig om de distributie van een coronavaccin soepel te laten verlopen. ‘Dit gaat om mensenlevens redden’, zei Biden tijdens een toespraak vanuit zijn thuisstaat Delaware. Als zijn team pas op 20 januari een distributieplan gaat maken ‘lopen we een maand of anderhalve maand achter. Mensen kunnen doodgaan als we niet coördineren’.

Dat is geen paniekvoetbal van Biden. Nergens ter wereld slaat de pandemie zo genadeloos toe als in de VS. Deze winter zal het dodental van 250.000 Amerikanen naar verwachting toenemen met 10..

