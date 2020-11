Pulsvisserij is terug op EU-agenda

De pulsvisserij roept bij tegenstanders veel emoties op, zoals hier in 2018 in het Belgische Nieuwpoort.

Brussel

Er is weinig mis met de pulsvisserij. Dit zei voorzitter Mark Dickey-Collas van ICES, de internationale organisatie die onderzoek doet naar de exploitatie van de zee, maandag tegen de Visserijcommissie van het Europees Parlement. Opmerkelijk, want de EU-lidstaten hebben juist besloten de pulsvisserij per 1 juli 2021 te verbieden.

Dickey-Collas gaf maandag in Brussel een toelichting op een ICES-rapport over pulsvisserij. Conclusie van die notitie (geschreven op verzoek van het Nederlandse kabinet): er is vanuit de wetenschap niet veel aan te merken op de pulsvisserij. Zo is de kans dat vissen gewond raken..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .