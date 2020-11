Obama's geloof is eerder praktisch dan vroom

Hoop. Er is geen andere term die zo vaak voorkomt in teksten van voormalig president Barack Obama. Dat geldt ook voor zijn memoires. Als Amerikaans president was Obama geen trouwe kerkganger, geeft hij toe. Maar het geloof zat in hoe hij werkte.

Chicago

Maandag zei Obama iets dat hem

typeert. ‘Als je niet religieus was vóór het presidentschap, dan leer je wel op de knieën te gaan in het Witte Huis.’ Hij hoorde het van zijn voorganger George W. Bush. Maar Barack Obama hoefde het niet te leren. De laatste momenten voor zijn

beëdiging in januari 2008 stond hij in zijn eentje voor de spiegel. Hij keek niet naar zichzelf, maar boog zijn hoofd, sloot de ogen en ging kort in gebed.

Dominee T.D. Jakes, voorganger van The Potter's House Church, een megakerk in Dallas, Texas, preekte in januari 2008 uit Daniël. ‘Net zoals hij en zijn vrienden werd ook ik in de vlammen geworpen van de oven, nu ik het presidentschap op me nam in zulke turbulent..

