'België telt veel dissidenten'

Zodra een Belg een achterdeurtje ziet, gaat hij erdoorheen. Zo is het met belasting betalen, maar ook met maatregelen opvolgen die verspreiding van corona tegengaan. Dat, plus het falende overheidsbeleid, verklaart volgens viroloog Marc Van Ranst de slechte cijfers in België. ‘Ons land telt acht ministers van Volksgezondheid. Ze kennen elkaar niet eens bij naam.’

Brussel

De afgelopen maanden was viroloog Marc Van Ranst werkelijk overal te zien: op televisie, in kranten en op sociale media hamerde deze ‘Belgische Jaap van Dissel’ er dagelijks op dat de coronamaatregelen moesten worden aangescherpt, omdat België anders zou verzuipen zodra de tweede golf het land zou overspoelen.

Zijn vrees werd bewaarheid. Eerst flakkerde het virus op in Antwerpen en Brussel, en in oktober kleurde vrijwel heel Wallonië donkerrood. Net zoals in het voorjaar tijdens de eerste golf, werd België dit najaar snoeihard getroffen door het virus. In oktober telde het land (11,5 miljoen inwoners) meer dan 20.000 besmettingen per dag, en stond België bovenaan in de Europese coronaranglijsten.

