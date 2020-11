Biden wint ook de staat Georgia

De Democraat Joe Biden heeft in de Amerikaanse presidentsverkiezingen de staat Georgia gewonnen terwijl zittend president Donald Trump zegevierde in North Carolina. Het waren de laatste twee staten waar nog werd geteld.

Washington

Joe Biden heeft een ruime meerderheid van 306 kiesmannen achter zich gekregen en daarmee de verkiezingen in de Verenigde Staten ruimschoots gewonnen. Hij had minimaal 270 kiesmannen nodig maar daar is hij ver overheen gegaan. Donald Trump kreeg 232 kiesmannen achter zich. Hij heeft zich nog niet bij het verlies neergelegd.

De uitslagen van de twee staten werden vrijdag door Amerikaanse media gemeld op basis van diverse projecties. Frappant is dat Trump met hetzelfde aantal kiesmannen in 2016 won van de Democratische kandidaat Hillary Clinton.

In de staat Georgia is al besloten om de stemmen handmatig te hertellen. Biden heeft daar een winstmarge van ongeveer 14.000 stemmen.

zie ook pagina 8: Trump 2020 is het spiegelbeeld van Clinton 2016