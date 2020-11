‘Cyberaanvallen om coronavaccin’

Redmond

Hackers in Russische en Noord-Koreaanse dienst hebben recentelijk zeven organisaties aangevallen die betrokken zijn bij het ontwikkelen van een coronavaccin, stelt Microsoft. Volgens het softwarebedrijf zit onder meer de aan de Russische inlichtingendiensten gelinkte hackersgroep Fancy Bear achter de aanvallen. Ook zouden Noord-Koreaanse aanvallers betrokken zijn geweest. Volgens Microsoft waren met name farmaceutische bedrijven die zich met hun vaccin in de testfase bevinden het doelwit. De meeste inbraakpogingen mislukten, maar een ongenoemd aantal bleek wel succesvol. <