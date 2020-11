Corona houdt huis in VS, ‘Trump doet niets’

In de Verenigde Staten zijn grote zorgen over het aantal coronabesmettingen, dat snel stijgt. President Donald Trump krijgt het verwijt dat hij niets doet.

Washington

Volgens de laatste cijfers testen dagelijks meer dan 140.000 Amerikanen positief op het coronavirus. Het aantal besmettingen ligt daarmee relatief gezien een stuk hoger dan in de meeste andere landen, waaronder Nederland. Na een piek van iets meer dan 75.000 besmettingen per dag in de zomer, stijgt het aantal besmettingen nu vooral sinds eind oktober explosief. Joe Biden, de nieuw gekozen president, heeft al een team samengesteld dat het coronavirus moet aanpakken, maar hij kan behalve plannen maken nog niets doen. Tot eind januari zijn de ogen gericht op president Trump, maar hij lijkt alleen maar aandacht te hebben voor verkiezingsfraude, klinkt het verwijt in de Amerikaanse media. Voor die fraude is geen enkel bewijs geleverd.

m..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .