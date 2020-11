Ethiopische premier ontving Nobelprijs voor de Vrede, maar koerst nu af op een burgeroorlog

In Ethiopië dreigt een oorlog met de afvallige regio Tigray. Elders in het land is het ook onrustig uit onvrede over het centrale gezag.

Addis Abeba

In Ethiopië dreigt een burgeroorlog nu regeringstroepen vechten tegen strijders van de afvallige regio Tigray. Men waarschuwt voor het uiteenvallen van het ruim 100 miljoen inwoners tellende land. Als het geweld verder escaleert, bestaat het risico dat buurlanden zich ermee gaan bemoeien. Tigray, in het uiterste noorden van Ethiopië, weigert nog langer het gezag van de centrale regering te erkennen. Lokale bestuurders zeggen dat de 6 à 7 miljoen Tigreërs oneerlijk worden behandeld sinds Abiy Ahmed in 2018 aantrad als premier. Voor die tijd deelden zij zelf de lakens uit in het land. Premier Abiy lanceerde vorige week een offensief om Tigray in het gelid te dwingen.

