Republikeinen hebben weer hoop

Steeds openlijker speculeren Republikeinen over een tweede termijn voor de Amerikaanse president Donald Trump, ook al heeft hij volgens de huidige tellingen de verkiezingen van Joe Biden verloren en zijn er geen aanwijzingen dat er op grote schaal is gefraudeerd. Zelfs senatoren die in eerste instantie terughoudend waren, zetten nu vraagtekens bij de verkiezingsuitslag.

Washington

Dinsdag was het minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo die openlijk zei te hopen dat Trump president blijft.

Nadat Pompeo tijdens een persconferentie eerst met een grijns had gezegd dat hij werkt aan ‘een soepele machtsoverdracht naar een tweede termijn voor de regering-Trump’, werd dat door sommigen eerst nog afgedaan als een (slechte) grap. Maar in een interview bij Fox News later die dag zei Pompeo dat hij de winst van Biden niet erkende: ‘We zullen zien wat de kiezers hebben besloten, als alle stemmen zijn uitgebracht’, zei hij – hoewel alle stemmen al zijn uitgebracht. En even later: ‘Ik ben er trots op wat we de afgelopen vier jaar als team hebben gepresteerd. Ik hoop dat we de tijd..

