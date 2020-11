Oppositie Hongkong geeft parlementszetels op

Hongkong

Peking had de autoriteiten in Hongkong de bevoegdheid gegeven om zonder tussenkomst van de rechter parlementariërs af te zetten die onafhankelijkheid steunen of ‘staatsgevaarlijk’ zijn. Daarop verloren de vier oppositieleden direct hun zetels in de Wetgevende Raad, het parlement van de metropool. De oppositie had al gedreigd massaal te zullen opstappen als zoiets zou gebeuren.

‘Wij, van het prodemocratische kamp, steunen onze gediskwalificeerde collega’s', zei Wu Chi-wai, voorzitter van de Democratische Partij. ‘We zullen gezamenlijk ontslag nemen.’ Dat besluit betekent volgens plaatselijke media dat er feitelijk geen oppositie meer is in het zeventig zetels tellende parlement van Hongkong.

De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, noemde het ‘wettig, redelijk en noodzakelijk’ om de vier oppositieleden te verwijderen uit het parlement. Ook China reageerde instemmend. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse zaken zei dat een ‘noodzakelijke maatregel’ is genomen ‘om de rechtstaat in Hongkong te beschermen'.

De oppositie in Hongkong kreeg de afgelopen maanden meer tegenslagen te verduren. Het prodemocratische kamp in het parlement hoopte op een grote overwinning bij de parlementsverkiezingen die in september gehouden hadden moeten worden. De autoriteiten besloten echter die verkiezingen een jaar uit te stellen. Dat zou noodzakelijk zijn geweest vanwege de coronacrisis.

Internationaal klinkt kritiek op de aanpak van de oppositieleden. De Britse minister Dominic Raab (Buitenlandse Zaken) omschreef het uit het parlement zetten van oppositieleden als ‘een nieuwe aanval op de hoge mate van autonomie en vrijheid in Hongkong'. <