In Europa speelt Joe Biden het spel nu al volop mee

President Donald Trump mag dan van geen wijken weten, in Europa laat opvolger Joe Biden zijn invloed al gelden.

In 2015 bezocht de toenmalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden de Europese Commissie. Voorzitter Jean-Claude Juncker was tevreden.

Brussel

‘Ons partnerschap met de VS heeft grote prioriteit,’ stelt Josep Borell woensdag. De hoge Europese vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken, sprak met het Europees Parlement over de invloed van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op de relatie met de Verenigde Staten.

Hopelijk wordt de huidige overgangsperiode in de VS niet te hobbelig, zei Borrell, want de banden moeten zo snel mogelijk worden aangehaald.

Voor de Europese Unie is de verkiezing van Biden misschien het beste dat haar dit jaar had kunnen overkomen. De Duitse vicekanselier Olaf Scholz (SPD) belde dinsdag met Trump met het dringende verzoek zijn verlies toe te geven. Het signaal van dat telefoontje was duidelijk: maak ruimte en laat ons zaken doen met Joe Biden.

Want ..

