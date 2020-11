Orbán dreigt met veto voor nieuw EU-budget

Brussel

De Hongaarse premier Orbán dreigt echter het hele pakket (1.800 miljard euro) met een veto te treffen, omdat hij niet wil dat het ontvangen van EU-subsidies wordt gekoppeld aan respect voor rechtsstaat.

De opluchting was groot bij het Duitse voorzitterschap toen er dinsdag ‘witte rook’ kon worden gemeld. Zowel de parlementariërs als de Duitse ambassadeur Clauss spraken over een ‘evenwichtig resultaat’. Afgelopen maanden uitte Clauss regelmatig zijn onvrede over de in zijn ogen irreële opstelling van het parlement.

In juli stelden de Europese regeringsleiders het raamwerk vast voor de nieuwe meerjarenbegroting (1074 miljard euro) en een eenmalig coronaherstelfonds (750 miljard). Het parlement ..

