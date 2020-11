Woede om deal rond Nagorno-Karabach

Na zes weken oorlog in de bergregio Nagorno-Karabach heeft Rusland een akkoord gesloten tussen de twee strijdende partijen, Armenië en Azerbeidzjan. Nagorno-Karabach, dat de afgelopen dertig jaar feitelijk onder controle van Armenië stond, valt daarmee grotendeels aan Azerbeidzjan toe.

Honderden demonstranten bestormden dinsdag het regeringsgebouw in de Armeense hoofdstad Yerevan.

Yerevan

Armenië moet zich terugtrekken tot de hoofdstad Stepanakert en het gebied daaromheen. De tienduizenden etnisch Armeense inwoners van Nagorno-Karabach kunnen als gevolg van het akkoord niet meer terug naar huis. Het ondertekenen van het akkoord was een ‘ongelofelijk pijnlijke beslissing,’ stelt de Armeense premier Nikol Pashinyan in een verklaring op Facebook. ‘We hebben gevochten tot het einde.’

overgave

Het akkoord kwam tot stand na een razendsnelle opmars van Azerbeidzjaanse troepen in Nagorno-Karabach. De Azerbeidzjanen veroverden afgelopen weekeinde de hooggelegen burchtstad Sjoesja, die in dit berggebied van groot strategisch belang is. Maandag stonden de Azeri troepen aan de zuidelijke stadsrand van Stepanakert.

‘Het akkoord be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .