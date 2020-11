Thuis is Joe vooral 'man van Jill'

Lerares, academica, hoeder van militaire gezinnen, grappenmaker: Jill Biden leeft haar eigen leven en ook Mr. President heeft daar rekening mee te houden. De vrouw van Joe Biden zou weleens de eerste first lady kunnen zijn die gewoon haar day job houdt.

Jill Biden is vast van plan weer terug te gaan naar haar reguliere bestaan als docent, zei ze onlangs tegen de Amerikaanse televisiezender CBS.

Wilmington

Toen zaterdag bekend werd dat Joe Biden de 46e president van de Verenigde Staten zou worden, verving hij op zijn Twitterprofiel een lange zinsnede over zijn politieke carrière door twee woorden: ‘president-elect’. Bedoeld of onbedoeld kwam zo de verwijzing naar zijn echtgenote nog prominenter in beeld. Nu staat er: ‘Joe Biden. Aankomend president, man van Dr. Biden, vader en grootvader.’

Het zou een voorbode kunnen zijn van een geheel opnieuw vormgegeven rol voor de first lady. Jill Biden is zo’n vrouw die prima voldoet aan de clichés die in de vorige eeuw als compliment golden voor de ‘vrouw van’. Ze belichaamt het gezegde ‘achter elke succesvolle man staat een sterk..

