'Veel dromen te lang uitgesteld'

‘President-elect’ Joe Biden (77) sprak zaterdagavond (zondagmorgen vroeg in Nederland) het Amerikaanse volk toe vanuit het Chase Center in Wilmington, zijn thuisstad in de staat Delaware. Toekomstig vicepresident Kamal Harris (55) ging hem vooraf.

Wilmington

Joe Biden bedankte zijn gezin, riep op tot eenheid van alle Amerikanen en kondigde aan maandag al een team experts samen te stellen om tot effectievere bestrijding van corona te komen. Op de dag dat zijn presidentschap zeker werd, stierven 1091 Amerikanen aan COVID-19, kwamen er 124.390 nieuwe gevallen bij en stond het dodental op 243.257. Biden sprak gloedvol en vooral over hoop; hij citeerde uit Prediker 3 en uit On Eagles Wings, een moderne hymne die geliefd was door zijn zoon Beau die in 2015 overleed aan kanker.

Dat lied werd eind jaren zeventig geschreven door Michael Joncas (68), een priester die nu liturgie doceert aan gerenommeerde rooms-katholieke universiteiten. De tekst van het lied baseert zich op bijbelteksten uit ..

