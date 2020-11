Sluiting moskeeën Wenen is 'geen aanval op religie'

Met steun van de islamitische koepel zijn na de aanslag in Wenen twee moskeeën gesloten. Intussen rijzen twijfels over de rol van de Oostenrijkse geheime dienst.

Zwaar bewapende politieagenten bij een moskee in Wenen.

Wenen

De Oostenrijkse regering sloot eind vorige week twee moskeeën in Wenen, een reactie op de terreuraanslag van een week geleden waarbij een twintigjarige terrorist vijf mensen ombracht en er nog 23 verwondde. In Duitsland viel de politie vrijdag binnen bij vier contacten van de dader.

‘Dit is geen aanval op een religie, maar op mensen die religie misbruiken voor het radicale’, onderstreepte minister van Integratie Susanne Raab, net als kanselier Kurz lid van de christendemocratische ÖVP. De beslissing is mede genomen door de Oostenrijkse islamitische koepelorganisatie IGGÖ, die al eerder afstand had genomen van de gebedshuizen. Voorzitter Ümit Vural zei met het besluit de vrijheid van godsdienst te wille..

