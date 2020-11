'We zijn niet elkaars vijanden'

Washington

‘Het is gemakkelijker om nu tegen je kinderen te zeggen: karakter doet ertoe. De waarheid vertellen doet ertoe. Een goed mens zijn doet ertoe.' Van Jones, politiek commentator bij CNN, hield het niet droog nadat zaterdag duidelijk werd dat Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen had gewonnen. 'Ben je immigrant hoef je niet bang te zijn of de president blij met je baby zal zijn. I can’t breathe, dat was niet alleen George Floyd. Een heleboel mensen kennen dit gevoel. Elke dag zie je de tweets. (...) Maar nu is er eindelijk de mogelijkheid om wat tot rust te komen. Een kans op herstel.’

Jones’ woorden laten zien hoe diep het verdriet bij hem en zoveel andere (zwarte) Amerikanen zit over de u..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .