Van links tot rechts afkeuring voor Trump

Washington

Het was een moment zoals het in de Verenigde Staten nog niet vaak is vertoond: televisiezenders die een toespraak van de president onderbreken om te laten weten dat de president geen enkel bewijs heeft voor datgene wat hij beweert. Toch was het vrijdagmorgen zover, toen Trump opnieuw met de beschuldiging van verkiezingsfraude en corruptie op de proppen kwam.

Het was voor onder meer MSNBC, ABC en CBS reden om de president te onderbreken. Zelfs Fox News, een zender die de president over het algemeen goed is gezind, oordeelde dat Trump zulke beschuldigingen niet moet uiten zonder bewijs. De BBC checkte de uitspraken die Trump deed, en kwam tot de conclusie dat hiervoor geen enkele basis is.

weinig steun

De nieuwszenders stonden niet ..

